МС прие промени в структурата на Министерството на финансите

Предвиждат се преструктуриране на административни звена, намаляване на вътрешните йерархични нива и оптимизиране на числеността на персонала

Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите. Измененията предвиждат реорганизация на структурата на ведомството с цел по-ефективно използване на човешките и финансовите ресурси и по-голяма гъвкавост при изпълнението на политиките.

Като част от промените ще бъдат преструктурирани административни звена, ще бъдат намалени вътрешните нива на йерархия и ще бъде оптимизирана числеността на персонала.

Целта е да се подобри ефективността на административната дейност и организацията на работата в Министерството на финансите.

Разширяват правомощията на финансовия министър

С постановлението се допълват и правомощията на министъра на финансите, произтичащи от националното законодателство и международни инструменти.

Сред тях са функции, свързани с представителството на България в Еврогрупата и Европейския механизъм за стабилност.

Правомощията обхващат още ангажименти по програмата InvestEU, както и по изпълнението на Социалния план за климата на Република България.

Паралелно с това са актуализирани и прецизирани функциите на дирекции от специализираната администрация на Министерството на финансите.

Приетите изменения са насочени към адаптиране на организационната структура на ведомството към неговите актуални функции и отговорности.