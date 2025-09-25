МС осигури стартирането на работата на Националния иновационен фонд

Министерският съвет прие постановление, с което стартира пълноценното изпълнение на функциите на Националния иновационен фонд (НИФ).

Целта на НИФ е да се превърне в ключово звено за реализиране на иновационните политики в България и да отговори адекватно на съвременните предизвикателства и нуждите на българската икономика, както и на отделните участници в иновационната екосистема. С приетия акт, осигурените в държавния бюджет средства за функционирането на фонда ще могат да бъдат използвани за осъществяване на дейността му.

НИФ ще подкрепя сътрудничеството и съвместните програми между висшите училища и научните организации и бизнеса в сферата на научните изследвания, иновациите, разработването на нови технологии, технологичния трансфер и др. Също така ще финансира проекти, програми и дейности на българските предприятия за насърчаване и развитие на иновациите.

