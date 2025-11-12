МС одобри законови промени за пререгистрацията на юридическите лицас нестопанска цел

Правителството одобри проект на Закон за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Той предвижда юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да могат да се пререгистрират без такса в единния електронен регистър, воден от Агенцията по вписванията, в срок до 31 декември 2026 г. Дейността на подлежащите на пререгистрация ЮЛНЦ, за които не е направено искане за пререгистрация или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, ще се смята за прекратена от 1 януари 2027 г.

Въведената през 2016 г. законодателна реформа изрично предвиди регистърът на ЮЛНЦ да се води от Агенцията по вписванията. Срокът за пререгистрация изтече на 31 декември 2022 г., но не бяха регламентирани правните последици от пропускането му. Агенцията по вписванията (АВ) признаваше възможността за подаване на заявление за пререгистрация и след 31 декември 2022 г., тъй като липсата на разпоредби не е основание да препятства упражняването на права на ЮЛНЦ. Но съдилищата тълкуват разнопосочно характера на срока и това създава неравнопоставеност между ЮЛНЦ в зависимост от практиката на окръжните съдилища, в които попада седалището им.

Към 1 януари 2025 г. за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ остават 23 054 сдружения, 4 543 фондации и 735 народни читалища, това са 59 % от ЮЛНЦ. Те не изпълняват предвидени в нормативните актове задължения, свързани с публикуване на годишни финансови отчети и доклади за дейността. В ЗЮЛНЦ е предвидено и задължение за деклариране на действителен собственик, произтичащо от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Одобрените днес от Министерския съвет законови изменения приключват процеса по пререгистрация и вписване на всички ЮЛНЦ в единния регистър, регламентират правните последици от неизвършена пререгистрация и защитават всички участници в гражданския оборот, както и обществения интерес.

