МС одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г.

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г.

Промяната касае увеличаване с 220 хил. лв. на разходите по бюджетен показател „Персонал“ за сметка на намаление на тези по показател „Издръжка“.

С приетия акт се цели осигуряване на допълнителни разходи по бюджета Министерството на туризма за 2025 г. за финансово обезпечаване на изплатени и продължаващи изплащането на обезщетения по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

