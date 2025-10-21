МС одобри вътрешнокомпенсирани промени на разходите по бюджета на Министерството на енергетиката
Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г.
Промяната касае увеличаване с 300 хил. лв. на разходите по бюджетен показател „Персонал“ за сметка на намаление на тези по показател „Издръжка“.
С Постановление на Министерския съвет от 4 юли 2025 г. е приет нов Устройствен правилник на Министерството на енергетиката. Създадена е самостоятелна дирекция „Изпълнение на енергийни проекти“, чиито функции са свързани с управлението и изпълнението на програми и проекти в областта на енергетиката, финансирани от различни източници. Министерството е отговорно за изпълнението на програми и управлението на средства за инвестиции в областта на енергетиката на значителна стойност и от стратегическо значение за страната. Всички те са обвързани с времеви ограничения за усвояване на ресурса и изпълнение на дейностите, което налага мобилизирането на голям брой експерти едновременно. МЕ не разполагаше с обособена дирекция, на която да бъде възложено изпълнението на функциите по изпълнение на НПВУ, Модернизационния фонд, Европейския социален фонд и други програми и проекти. В тази връзка е увеличена щатната численост на администрацията с 18 щатни бройки, реализирана чрез намаляване на щатната
численост на персонала на други администрации.
В резултат на структурните промени са изплатени и продължава изплащането на обезщетения по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Направеният анализ на изпълнението на бюджетните разходи на министерството
сочи, че се очаква икономия на средства за издръжка и недостиг на средства за персонал.