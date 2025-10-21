МС одобри резултатите от участието на България в неформалния Съвет по образование на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета по образование на ЕС в Хернинг, Дания.

Тематичният фокус на срещата беше приемането на Декларацията от Хернинг за европейските приоритети в професионалното образование и обучение с хоризонт 2030 година. Позицията на нашата страна беше представена от началника на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова.

По темата „Създаване на бъдещата рамка за европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение, включително инструменти и механизми за укрепване на мобилността за ученици (студенти) и чиракуващи“ министрите се обединиха около идеята, че Декларацията от Хернинг е обещаваща рамка за образователните политики и че по-доброто професионално образование и обучение ще направи Европа по-силна.

България изрази подкрепа и сподели, че повечето от посочените в документа приоритети вече намират отражение в националните политики и в нормативните промени в страната ни.

Facebook

Twitter



Shares