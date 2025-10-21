МС одобри позиция и даде съгласие България да участва по дело С-458/25 пред Съда на ЕС

Правителството одобри позиция на Република България по преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз по дело С-458/25, Onderwijsgroep Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Kempen, пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Белгия.

Поставеният въпрос касае дали е допустимо налагането на наказание „имуществена санкция“ на частноправни юридически лица, предоставящи субсидирано свободно образование.

Позицията на Република България по цитираното дело, е че не се допуска изключение от налагането на наказание „имуществена санкция“ на частноправно юридическо лице, предоставящо субсидирано свободно образование, при засягане правата на категория субекти на данни, ползваща се със завишено ниво на защита. При налагането на санкцията се отчитат всички факти и обстоятелства по конкретния случай, както и утежняващите и смекчаващи фактори, включително и преимуществото на правата на субектите на данни, ползващи се със завишена защита, над легитимните интереси на дадени администратори на лични данни.

Република България има възможността посредством поддържаните от нея тези да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване и еднакво и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

