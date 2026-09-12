МОСВ предлага нови правила за ВЕИ: защита на земеделските земи и по-силен глас на местните общности

Министерството настоява за цялостно пространствено планиране на соларните и вятърните проекти, минимални отстояния от населени места и ограничения за ценни земеделски и природни територии

Бързото развитие на възобновяемите енергийни източници в България води до значителна концентрация на съоръжения в определени райони на страната. В някои землища фотоволтаичните паркове вече заемат над една четвърт от площта, което поражда опасения сред местните общности за въздействието върху земеделските земи, природата, здравето и качеството на живот.

Министерството на околната среда и водите подкрепя развитието на възобновяемата енергия, но настоява процесът да бъде по-добре планиран и да се осъществява при ясни правила.

Според ведомството един от основните проблеми е, че развитието на ВЕИ до голяма степен се определя от отделни инвестиционни инициативи. Различните институции разглеждат проектите според собствените си правомощия, без винаги достатъчно рано да бъдат съпоставени интересите на енергетиката, земеделието, горите, местните общности и опазването на природата.

Междуведомствена група подготвя промени

По инициатива на МОСВ със заповед на министър-председателя от 5 август 2026 г. е създадена междуведомствена работна група. В нея участват институциите с ключови правомощия в областта на околната среда, енергетиката, земеделието, горите, устройството на територията и общественото здраве.

Сред въпросите, за които трябва да бъдат предложени конкретни решения, са минималните отстояния на ВЕИ съоръженията от населени места, правилата за проекти в екологично чувствителни райони и „Натура 2000“, както и защитата на ценните земеделски и горски територии.

Предвижда се разработването и на национален пространствен инструмент за планиране на слънчевата и вятърната енергия. Чрез него още на ранен етап трябва да могат да се определят районите с подходящ енергиен потенциал и инфраструктура, както и местата, където съществува висок риск от конфликт с природата, земеделието, здравето на хората, туризма или културно-историческото наследство.

Приоритет трябва да получат и вече урбанизирани, нарушени или индустриални терени, когато са подходящи за подобни инвестиции.

Местните хора трябва да участват още при планирането

МОСВ поставя специален акцент върху участието на местните общности. Според министерството гражданите трябва да имат възможност да изразят позицията си още при планирането, а не едва след като конкретен инвестиционен проект е напреднал в административните процедури.

Новите правила ще бъдат обсъждани с местната власт, гражданите, научните среди, неправителствените организации и бизнеса.

Над 5600 MW фотоволтаични мощности вече са в експлоатация

По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие в България са въведени в експлоатация 5609 MW фотоволтаични мощности и 719 MW вятърни мощности.

За периода 2020–2025 г. предназначението на 81 436,01 декара земеделска земя е променено за изграждането на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници. При горските територии площта с променено предназначение за фотоволтаични централи и ветрогенераторни паркове е 1711,531 декара.

В отделни землища соларните паркове вече заемат над 25% от територията. Като примери са посочени село Полковник Ламбриново в община Силистра, село Априлци в община Пазарджик и село Ведраре в община Карлово.

Значителна е концентрацията и на вятърни мощности в Североизточна България. От общо 719 MW изградени мощности 556 MW се намират в областите Варна и Добрич. В същия район се изграждат още 70 ветрогенератора с обща мощност 206 MW.

От МОСВ подчертават, че България трябва да продължи прехода към климатична неутралност до 2050 г., но развитието на възобновяемата енергия не трябва да бъде за сметка на човешкото здраве, производството на храни и природата.

Вместо общи забрани ведомството предлага ясни и предвидими правила, които да насочват инвестициите към териториите, където ползите са най-големи, а рисковете и конфликтите – най-малки.