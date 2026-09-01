МОСВ подготвя структурна реформа на РИОСВ и Басейновите дирекции

Предвиждат се по-малко административни и управленски нива, разделяне на превантивните и контролните функции и укрепване на експертния капацитет

Министерството на околната среда и водите подготвя структурна реформа в системата на РИОСВ и Басейновите дирекции, която трябва да намали административната тежест и да насочи повече ресурс към експертната и контролната дейност.

Основните принципи на реформата бяха обсъдени от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова с ръководителите на Регионалните инспекции по околната среда и водите и Басейновите дирекции.

„В управленската програма на кабинета са заложени реформи, които да подобрят ефективността на администрацията и да утвърдят управлението чрез резултати“, заяви Карамфилова.

По думите ѝ извършеният анализ показва, че оперативната самостоятелност на РИОСВ създава предпоставки за зависимости от местната власт, бизнеса и други структури. Затова се предвижда оптимизация на регионалните инспекции с по-малко административни и управленски нива и повече ресурс за експертна работа и контрол.

Предвижда се преструктуриране на 15-те РИОСВ

Една от основните промени е преструктурирането на сегашните 15 РИОСВ в нови структури, следващи регионите за развитие на страната.

Предвижда се също част от дейностите на общата администрация, които в момента се изпълняват самостоятелно във всяка териториална структура, да бъдат обединени и централизирани. Целта е да се ограничат дублиращите се административни функции и да се освободи ресурс за превенция и контрол.

От МОСВ подчертават, че оптимизирането на администрацията не трябва да бъде за сметка на експертите и контрола по места. Предложеният модел предвижда концентрация на управленския и специализирания капацитет на по-голямо регионално ниво, като същевременно бъде запазено териториалното присъствие на контролните органи.

Контролът по Закона за водите да премине към РИОСВ

Съществена промяна се предвижда и в работата на Басейновите дирекции. Контролните функции по Закона за водите трябва да бъдат прехвърлени от тях към РИОСВ.

„Принципът е общовалиден в страните от ЕС – който издава разрешителните, по презумпция не трябва да контролира изпълнението им“, заяви министър Карамфилова.

Според концепцията Басейновите дирекции ще могат да съсредоточат експертния си ресурс върху стратегическото планиране и превенцията при управлението на водите, докато контролът ще бъде координиран с останалите функции на РИОСВ по опазване на околната среда.

По-ясно разделение между превенция и контрол

Обсъжда се и по-ясно организационно разделяне на превантивните и контролните функции. Очакванията на министерството са това да позволи по-добро разпределение на натовареността, по-ефективно използване на специалистите и въвеждане на допълнителни механизми за прозрачност и ограничаване на корупционния риск.

На този етап реформата все още е в процес на обсъждане. Рамката ѝ е представена пред всички директори, а предстоят разговори с всяка отделна структура в системата на МОСВ.

В момента към системата на министерството действат 15 Регионални инспекции по околната среда и водите и четири Басейнови дирекции. Конкретните параметри на преструктурирането ще бъдат определени след обсъжданията с екипите, като ще бъдат отчетени натовареността на служителите и необходимостта от запазване на експертния капацитет и ефективния контрол по места.