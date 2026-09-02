Монголия открива почетно консулство във Варна

Младен Станев ще бъде почетен консул, а консулският окръг ще обхваща територията на област Варна

Министерският съвет даде съгласие за откриването на почетно консулство на Монголия в България със седалище във Варна.

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от Младен Станев, а консулският окръг ще обхваща територията на област Варна.

Станев е български гражданин с дългогодишен принос за развитието на отношенията между България и Монголия. През 2015 г. той участва в реализацията на проекта за изграждане и поставяне на паметник на кирилицата в монголската столица Улан Батор – символ на културните връзки между двете страни.

Очаква се новото почетно консулство да подпомогне развитието на българо-монголските отношения и да насърчи търговско-икономическото сътрудничество.

Сред основните направления ще бъдат още социалният и културният обмен, както и разширяването на взаимодействието в областта на образованието, културата и туризма.