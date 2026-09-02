сряда, септември 2, 2026
Последни:
България

Монголия открива почетно консулство във Варна

Недялко Тенев

Младен Станев ще бъде почетен консул, а консулският окръг ще обхваща територията на област Варна

Министерският съвет даде съгласие за откриването на почетно консулство на Монголия в България със седалище във Варна.

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от Младен Станев, а консулският окръг ще обхваща територията на област Варна.

Станев е български гражданин с дългогодишен принос за развитието на отношенията между България и Монголия. През 2015 г. той участва в реализацията на проекта за изграждане и поставяне на паметник на кирилицата в монголската столица Улан Батор – символ на културните връзки между двете страни.

Очаква се новото почетно консулство да подпомогне развитието на българо-монголските отношения и да насърчи търговско-икономическото сътрудничество.

Сред основните направления ще бъдат още социалният и културният обмен, както и разширяването на взаимодействието в областта на образованието, културата и туризма.

Вижте още

Иран отправи предупреждение към България заради евентуално участие в действия срещу Техеран

Недялко Тенев

Казанлък получава над 6,2 млн. евро за енергийно обновяване на пет училища

Недялко Тенев

Правителството отпусна над 431 хил. евро за пътна безопасност и обучение на бъдещи програмисти

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest