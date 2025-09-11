четвъртък, септември 11, 2025
България

МОН ВРЪЧВА НАЦИОНАЛНИТЕ ДИПЛОМИ НА ОТЛИЧНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката ще връчи почетните отличия „Национална диплома“ на зрелостниците от Випуск 2025. Събитието ще се проведе утре (12 септември) от 10:00 часа в Националния археологически музей в София. 

В награждаването ще участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Отличието се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.

На церемонията по връчване на почетните отличия е поканен да присъства и министър-председателят Росен Желязков.  

