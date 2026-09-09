Може ли да работим без трудов договор – какви са рисковете за работника и работодателя?

Работата без подписан трудов договор може да изглежда като лесно решение, но крие сериозни рискове – от липса на осигуровки и трудови права до санкции за работодателя

Започвате нова работа, но работодателят ви казва: „Започни сега, договора ще подпишем след няколко дни.“ Може ли да приемете и законно ли е да работите без трудов договор?

Краткият отговор е: не, когато отношенията по същество са трудови, работникът не трябва да бъде допускан до работа без надлежно оформен трудов договор. Договорът трябва да бъде сключен писмено преди започването на работа.

Кога трябва да подпишем трудов договор?

Трудовият договор урежда отношенията между работника и работодателя – каква работа ще се извършва, къде, при какво работно време, срещу какво възнаграждение и при какви други условия.

Преди реално да започне работа, служителят трябва да разполага с необходимите документи, удостоверяващи трудовото правоотношение и неговото регистриране съгласно действащите правила.

Затова обещанието „ще подпишем договора по-късно“ не бива да се приема като нормална практика.

А може ли първо да имаме „пробен ден“?

Това е един от най-често срещаните въпроси. Работодателят може да иска да провери дали даден кандидат е подходящ, но това не означава, че може да го остави да работи без оформено правоотношение.

Ако човек реално изпълнява трудови задължения – например обслужва клиенти, работи на каса, готви, почиства, извършва доставки или изпълнява задачи като останалите служители – определянето на деня като „пробен“ не премахва изискванията на трудовото законодателство.

За проверка на пригодността може да бъде сключен трудов договор със срок за изпитване.

Какво рискуваме, ако работим без договор?

Работата без надлежно оформено трудово правоотношение поставя служителя в значително по-несигурна позиция. При спор може да бъде по-трудно да докаже кога е започнал работа, каква заплата е договорена и какво работно време е изпълнявал.

Проблеми могат да възникнат и по отношение на осигуряването, отпуските, обезщетенията и други права, свързани с официалното трудово правоотношение.

Особено сериозна става ситуацията при трудова злополука. Ако документите не са оформени правилно, могат да възникнат допълнителни усложнения при доказването на обстоятелствата и защитата на правата на работника.

„Плащат ми в брой“ не означава, че всичко е законно

Получаването на заплата в брой само по себе си не е доказателство, че човек работи законно или незаконно. Важното е трудовото правоотношение да бъде оформено съгласно закона, възнаграждението да бъде отчетено и да се изпълняват съответните задължения за осигуряване и облагане.

Сериозен предупредителен знак е ситуация, при която работодателят предлага част или цялата заплата да остане неофициална и недекларирана.

Граждански договор вместо трудов – винаги ли е възможно?

Не. Гражданският договор и трудовият договор имат различен характер.

Не е достатъчно документът просто да бъде озаглавен „граждански договор“. Значение има как реално се извършва работата. Когато отношенията имат характеристиките на трудово правоотношение, използването на друга форма не следва да служи като начин за заобикаляне на трудовото законодателство.

Как да проверим дали трудовото ни правоотношение е регистрирано?

От 1 юни 2025 г. в България действа Регистърът на заетостта, поддържан от Националната агенция за приходите, в който се съдържат единните електронни трудови записи.

Работещите могат да проверяват информацията за трудовата си заетост чрез електронните услуги на НАП, включително с ПИК или квалифициран електронен подпис.

Добра практика е след започване на нова работа да проверите дали данните за трудовото ви правоотношение са отразени правилно.

Какво да направим, ако работодателят отказва договор?

Не разчитайте единствено на устни обещания. Преди да започнете работа, поискайте отношенията ви да бъдат оформени според законовите изисквания.

Ако вече работите без договор или имате съмнения за нарушение на трудовите ви права, можете да потърсите съдействие от Главна инспекция по труда. При необходимост пазете документи и друга законно придобита информация, която може да покаже кога и при какви условия сте работили.

Какво трябва да проверим преди първия работен ден?

Преди да започнете, обърнете внимание дали:

трудовият договор е оформен писмено;

длъжността и мястото на работа са посочени правилно;

договорената заплата съответства на реално уговорената;

работното време и отпускът са ясно определени;

има ли срок за изпитване и в чия полза е уговорен;

началната дата е правилна;

трудовото правоотношение е регистрирано по установения ред;

разполагате със свой екземпляр от документите.

Може ли да работим без трудов договор?

Не бива да започваме работа без надлежно оформен трудов договор, когато става дума за трудово правоотношение. Дори работодателят да обещава, че документите ще бъдат оформени „утре“ или „след изпитателния период“, това поставя работника в ненужен риск.

Трудовият договор не е просто формалност. Той е основният документ, който определя правата и задълженията на двете страни и осигурява правна защита при възникване на спор.