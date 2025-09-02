Младите земеделски стопани ще получат доплащане от близо 25 лв./ха

Това става възможно с издадена нова заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, с която максимално допустимата ставка се определя на 244,48 лв. или 125 евро/ха.

Ставката е актуализирана след анализ на изплатените до момента средства от Държавен фонд „Земеделие“ по интервенцията за допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани за кампания 2024 г. По този начин ще бъде използван оптимално целевият финансов ресурс, за да се привлекат и задържат повече млади фермери в селските райони и да се насърчи обновяването на поколенията.

Бюджетът за подкрепа на младите фермери е определен по регламент с резервирана сума, предназначена изцяло за тяхното подпомагане, и не може да бъде използван за други цели.

Припомняме, че съгласно предходна заповед на министър Тахов, единичната сума на подпомагане беше определена на 219,51 лв./ха и изплатена през юни 2025 г.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Facebook

Twitter



Shares