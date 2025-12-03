МК ще организира конкурса за избор на български град – „Европейска столица на културата“ през 2032 г.

Министерският съвет прие решение, с което определи Министерството на културата за Управляващ орган, отговорен за провеждането на националния конкурс за избор на български град – носител на званието „Европейска столица на културата“ през 2032 г.

С решението се възлага на Министерството на културата до декември 2025 г. да публикува официална покана за подаване на кандидатури от страна на българските градове.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – предварителен и окончателен подбор. Кандидатстващите градове ще представят специално разработени културни програми, които ще бъдат оценявани на базата на тяхното европейско измерение и потенциал за дългосрочно културно, социално и икономическо развитие.

С решението се поставя началото на подготовката за най-престижната европейска културна инициатива, която ще даде възможност българските градове да представят своя потенциал пред Европа.

