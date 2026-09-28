Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

Екипът на Международния валутен фонд ще бъде в България от 28 септември до 2 октомври

Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, ще посети София в периода от 28 септември до 2 октомври.

По време на визитата експертите на МВФ ще проведат поредица от срещи с представители на правителството, служители на централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни.

В центъра на разговорите ще бъдат текущото състояние на българската икономика и последните финансови развития в страната.

Част от регулярния диалог на МВФ с България

Посещението е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалог с държавите членки.

Предстоящите срещи ще дадат възможност за обмен на информация и позиции относно актуалните икономически и финансови тенденции.

Следващата консултация по член IV за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 година.

Консултациите по член IV са част от регулярното наблюдение, което МВФ извършва върху икономиките на своите държави членки.