Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ
Екипът на Международния валутен фонд ще бъде в България от 28 септември до 2 октомври
Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, ще посети София в периода от 28 септември до 2 октомври.
По време на визитата експертите на МВФ ще проведат поредица от срещи с представители на правителството, служители на централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни.
В центъра на разговорите ще бъдат текущото състояние на българската икономика и последните финансови развития в страната.
Част от регулярния диалог на МВФ с България
Посещението е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалог с държавите членки.
Предстоящите срещи ще дадат възможност за обмен на информация и позиции относно актуалните икономически и финансови тенденции.
Следващата консултация по член IV за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 година.
Консултациите по член IV са част от регулярното наблюдение, което МВФ извършва върху икономиките на своите държави членки.