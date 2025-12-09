МИР подкрепя 1600 микро и малки фирми с 58 млн. лв. за дигитализация

Между 5000 и 50 000 лв. одобрените кандидати получават за ERP и CRM системи, онлайн магазини, киберсигурност и подобряване на логистични процеси

Над 1600 микро- и малки български фирми ще бъдат подкрепени от Министерството на иновациите и растежа с 58 млн. лв. за повишаване на нивото си на дигитализация. Те бяха одобрени по процедура от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Над 60% от тях – 1013, са регистрирани и извършват дейност извън София и извън най-развития икономически регион за страната – Югозападен. Сред тях има предприятия от всички сектори като преработваща промишленост, строителство, търговия с промишлени стоки, дентални студиа, магазини за мебели и за детски стоки, спедиторски дружества и др.

Срокът за кандидатстване по мярката беше до 26 септември 2025 г. Фирмите ще получат безвъзмездна финансова помощ между 5 000 лв. и 50 000 лв. Средствата са за въвеждане на ИКТ услуги и решения, създаване на онлайн магазини, подобряване на киберсигурността и сигурността на данните и др.

Компаниите ще инвестират и в системи за управление на ресурсите и за организация на взаимоотношенията с клиенти (ERP и CRM системи), както и за решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят документи за сключване договор, за да започнат да изпълняват проектите си още преди края на годината.

Facebook

Twitter



Shares