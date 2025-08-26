МИР открива обществена консултация във връзка с извършване на междинна оценка на напредъка по изпълнението на ИСИС

Министерство на иновациите и растежа (МИР) стартира обществена консултация като част от процеса по междинна оценка на напредъка по изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021–2027.

Междинната оценка цели да анализира дали тематичните приоритети на стратегията продължават да бъдат стратегически подходящи, както и ефективността на изпълнението, съответствието с регионалния подход и въздействието на стратегията върху бизнеса, академичните среди и обществото.

МИР кани представителите на бизнеса, академичните среди, неправителствени организации, социални партньори и гражданското общество да изпращат своите становища и предложения под формата на конкретни наблюдения за съотносимостта и ефективността на приоритетите, трудности при прилагането на стратегията, както и препоръки за подобряване на резултатите в бъдеще. Особено ценни са примери от практиката по региони и предложения за адаптиране на тематичните области към актуалната икономическа и технологична среда. Интерес представляват и мнения дали са се появили нови предизвикателства или възможности, които не са били предвидени в стратегията, но вече оказват влияние върху дейността на участниците.

Предложенията и коментарите могат да бъдат изпращани в свободен текст с посочване на организацията и сектора на дейност. Получените коментари ще помогнат за адаптирането на стратегията към актуалните нужди на иновационната екосистема.

Краен срок: 30 септември 2025 г.

Email: dpa@mig.government.bg

