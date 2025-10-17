МИР и БАИ създадоха първата Интерактивна инвестиционна карта на България

Новата дигитална платформа предоставя на български и чуждестранни инвеститори полезна, централизирана, актуална и достъпна информация на едно място, която ще бъде от ключово значение при вземането на инвестиционните им решения

Първата по рода си национална платформа „Интерактивна инвестиционна карта на България“ беше представена на официално събитие в Министерството на иновациите и растежа. Проектът е реализиран от Българската агенция за инвестиции със съдействието на МИР, благодарение на „Информационно обслужване“ и в партньорство с Агенцията по заетостта; Националния статистически институт;Агенцията по геодезия, картография и кадастър;Главна дирекция „Европейски фондове законкурентоспособност“.

Новата платформа е създадена с цел да предоставя на български и чуждестранни инвеститори полезна, централизирана, актуална и достъпна информация на едно място, която ще бъде от ключово значение при вземането на инвестиционни решения. Стратегически данни са визуализирани за улесняване на инвеститорите. Интерактивната карта обединява три основни групи информация:

•​Индустриални зони и паркове

•​Научно-технологична инфраструктура

•​Инвестиционни имоти

За ефективното намиране на подходящи зони, имоти, технологично оборудване и изследователски услуги бизнесът може да филтрира информацията по населено място, типсобственост, площ и инфраструктура (наличие на електрозахранване, вода, газ и т.н.) и др. При избиране на конкретен обект порталът ще представя детайлна информация с пълни данниза адрес, площ, собственост, категория на земята, кадастрален номер). Също така може да се види транспортната достъпност и свързаност (разстояние до автомагистрали, жп гари, летища, пристанища). Отбелязани са и икономическите показатели (демографски данни, работна сила, инвеститори в района). Има възможност и за директни връзки към официалния уебсайт на зоната и контакти.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев изтъкна, че платформата е резултат от систематични усилия за подобряване на инвестиционната среда в страната. Индустриалните зони са ключов инструмент в ускоряване на процеса. Времето е ключов фактор за бизнеса и администрацията трябва да се движи със скоростта на корпоративния сектор. Тази платформа е част от решението – тя дава яснота, достъпност и скорост, стана ясно още от думите на министъра.

Той подчерта още, че платформата ще подпомогне за по-добрата връзка между бизнеса и научната общност, като популяризира националната иновационна инфраструктура – Центровете за върхови постижения, Центроветепо компетентност, София тех парк – локации, институции, в които през годините назад са инвестирани десетки милиони в уникално лабораторно оборудване. В момента то се ползва интензивно от българските учени, изследователи, разработчици. Идеята е да бъде достъпно не само за академичните среди, а и за предприятията.

„Това е само началото. Още много усилия трябва да бъдат положени, за да бъде инвестиционният процес по-бърз и по-адаптивен към нуждите на инвеститорите. Дължим им много подобрения, които трябва да бъдат направени. Включително по отношение на ефективността на работата на институциите и сроковете, в които реагират. Трябва да сме в състояние, особено на ключови инвеститори, да им предложим 24-часово дежурство в отговори на всички въпроси и решаване на административни казуси, които се появяват“, каза още Дончев.

В заключение той подчерта, че от огромно значение за инвестиционния интерес към България е начинът, по който изглеждаме навън. „А начинът, по-който изглеждаме навън, е начинът, по който се чувстваме в България. Трябва да имаме повече самочувствие, тогава и постиженията са големи“, добави вицепремиерът.

Изпълнителният директор на БАИ Мила Ненова подчерта, че платформата ще продължи да се развива и да се обогатява с нови данни. „Колкото по-активно участниците в екосистемата подават информация, толкова по-полезна ще бъде тя за бизнеса и регионалното развитие“, обясни Ненова.

Според директора на Института GATE към СУ проф. Силвия Илиева платформата е нов начин на мислене, който обединява усилията на институциите и бизнеса. „Интерактивната инвестиционна карта е мост между знанието и капитала, между идеята и реализацията. Тя създава възможности дори за по-малки населени места да покажат своя потенциал – инфраструктура, научна база, индустриални терени – и така да задържат младите хора и да привличат инвестиции“, добави тя.

Основателят и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона Пламен Панчевопредели инициативата като значима и навременна. „Платформата идва точно навреме – тя ще улесни комуникацията между инвеститори, институции и индустриални зони. Успехът ѝ ще зависи от активността на всички нас – колкото по-пълна и актуална е информацията, толкова по-голяма ще бъде ползата за икономиката“, допълни той.

По време на представянето присъстващите се обединиха около целта да бъдат положени усилия платформата да стане популярна извън страната, за което ще се разчита и на посолствата ни.

На събитието присъстваха представители на различни институции, посолства, индустриални зони и паркове, Центрове за върхови постижения, двустранни търговско-индустриални камари и бизнеса от различни сектори.

ЛИНК към Интерактивната инвестиционна карта на България: https://investmap.government.bg/

