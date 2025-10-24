МИР е партньор на състезание за технологии и иновации в космическия сектор

Министерството на иновациите и растежа е партньор на десетото издание на надпреварата „CASSINI Hackathons & Mentoring“ на Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA).

Инициативата е част от космическата програма на ЕС, която стимулира иновациите чрез използване на данни и технологии от сателитите Copernicus, EGNOS и Galileo. Тя ще се проведе от 7 до 9 ноември 2025 г. паралелно в 10 държави – България, Белгия, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Косово, Полша, Нова Каледония и Словакия. У нас тя ще се състои в зала The Venue на София Тех Парк.

По време на хакатона участниците ще имат възможността да разработят решения с високо технологично и социално въздействие, като ще им бъде даден достъп до ресурси, данни, обучения, менторска подкрепа и международна общност от иноватори в областта на космическите технологии.

„Горди сме, че София Тех Парк ще бъде домакин на CASSINI Hackathons & Mentoring, предоставяйки платформа за български и европейски таланти да трансформират идеите си в реални високотехнологични иновации с международен обхват,“ коментира Тодор Младенов, изпълнителен директор на София Тех Парк.

Теми на хакатона:

Immersive Gameplay с използване на космически технологии и данни – приложение на Galileo и сателитна свързаност за подобряване на динамичния геймплей и създаване на иновативни механики.

2 . Космически постижения: Трансформирай спорта – използване на европейската навигационна система GNSS за подобряване на анализа на представянето на спортистите и създаване на въздействащи приложения за феновете.

Отвъд хоризонтите: Преосмисляне на пътуването – използване на сателитни изображения и Galileo за сигурни, устойчиви и персонализирани пътешествия.

Кой може да участва?

Не е необходим предишен опит в областта на космическите технологии или програмирането.

Участниците могат да се включат индивидуално и да сформират екипи по време на събитието.

За участие в хакатона могат да се записват всички пълнолетни лица, пребиваващи в ЕС или в държави, асоциирани към програма „Хоризонт Европа”.

Проектите на участниците ще бъдат оценявани от експертно жури, като трите най-добри ще бъдат отличени. София Тех Парк също ще предостави награди на победителите от националното състезание.

За повече информация и регистрация за участие – https://www.cassini.eu/hackathons/bulgaria?mtm_campaign=10CH_LO&mtm_kwd=BG&mtm_source=Partnerships

