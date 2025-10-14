Министрите на вътрешните работи на България и Германия обсъдиха актуалните предизвикателства пред сигурността на ЕС

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов разговаря с федералния министър на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт.

Партньорството между двете страни е отлично, основано на взаимно доверие и споделени ценности. Професионалното сътрудничество има осезаеми резултати в борбата с трансграничната организирана престъпност, граничната сигурност и противодействието на мрежите за трафик на мигранти и др. – беше общата оценка по време на разговорите. Министрите участват в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург.

Силните външни граници остават основен приоритет. Комплексният подход, който прилага България, доведе до значително и устойчиво намаляване на миграционния натиск. От януари до октомври 2025 г. нивото е с над 70% по-ниско в сравнение със същия период на миналата година. Тази тенденция се запазва и след пълната интеграция в Шенген отбеляза министър Митов.

Актуалните предизвикателства пред сигурността – войната в Украйна, динамичната ситуация в Сирия, развитието на събитията в Близкия Изток, изискват общ и координиран подход на ЕС. Справянето с хибридните заплахи също е приоритетна тема за всички държави-членки, коментираха още двамата министри.

