четвъртък, октомври 23, 2025
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и генерал Фан Ван Джианг, министър на отбраната на Социалистическа република Виетнам, проведоха среща в рамките на официална визита на най-високо ниво на делегация от виетнамската страна в България.

Основните теми, обсъдени по време на двустранните разговори, бяха сътрудничеството във военната сфера и актуалното състояние на сигурността в регионите.

„Ние високо ценим нашето традиционно приятелство, добра воля и взаимно уважение, дълбоко вкоренени в историята и укрепени през десетилетията“, каза министър Запрянов и заяви, че Виетнам е важен партньор на България в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия. Той изрази увереност, че обхвата на ползотворното ни партньорство ще продължи да се разширява и в бъдеще, като акцентира върху съвместната дейност в подготовката и обучението на кадри, обмяната на опит и възможностите за сътрудничество във военно-техническата област.

По време на разговорите бяха очертани конкретни инициативи в областите на военното образование и обучение и на военно-почивното дело. В рамките на срещата министър Запрянов и генерал Фан Ван Джианг подписаха Писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната.

