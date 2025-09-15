Министрите на отбраната на България и Албания обсъдиха актуални въпроси от дневния ред на НАТО и двустранното сътрудничество

С официална церемония с военни почести днес, 15 септември, министърът на отбраната на Република България Атанас Запрянов бе тържествено посрещнат от своя албански колега Пиро Вънгу пред сградата на Министерството на отбраната на Република Албания.

Двудневното работно посещение на министър Атанас Запрянов в Тирана се провежда в контекста на значимо политическо събитие в Албания – това е първото официално посещение на чуждестранен държавен представител след обявяването на новия състав на албанското правителство, в което министър Пиро Вънгу започва втория си мандат като министър на отбраната. С този акт се подчертава стратегическото значение на отношенията между България и Албания и тяхната роля за стабилността в региона.

По време на разговорите двамата министри акцентираха върху стратегическото значение на Паневропейски коридор №8, сътрудничеството в рамките на НАТО, сигурността на източния и югоизточния фланг на Алианса, както и на възможностите за съвместни инициативи в отбранителната индустрия. Обсъдени бяха и актуалната обстановка в региона, хибридните заплахи и необходимостта от повишена устойчивост и колективна отбрана.

В рамките на визитата си в Албания министър Атанас Запрянов изнесе лекция пред курсантите от Академията на албанските въоръжени сили. В своето изказване той представи приоритетите на българската отбранителна политика, акцентирайки върху ролята на България като активен и надежден съюзник в НАТО, необходимостта от адаптация към новите заплахи – включително в киберпространството – както и усилията за модернизация и повишаване на отбранителния капацитет на страната. Министър Атанас Запрянов подчерта значението на образованието и професионалната подготовка за бъдещите офицери в условията на новата среда на сигурност.

По-късно днес министър Атанас Запрянов ще участва в тържественото откриване на новата учебна година в неделното училище „Христо Ботев“ в Тирана, което за първи път ще функционира под егидата на Посолството на Република България в Албания. Събитието ще се състои в сградата на дипломатическата мисия в присъствието на представители на българската общност, ученици, преподаватели и родители.

Откриването съвпада символично с 15 септември – първия учебен ден в България, което придава допълнителна стойност и национално значение на това културно-образователно начинание. Неделното училище ще бъде не само образователна институция, но и важно средище за съхраняване на езика, историята и националната идентичност на българската общност в Албания.

