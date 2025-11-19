Министерството на туризма представя България на водещите си чуждестранни пазари

Страната ни демонстрира богат туристически потенциал на изложенията в Румъния и Германия

България участва в две от най-значимите туристически изложения в Централна и Източна Европа – TTR 2025 в Букурещ и Touristik & Caravaning в Лайпциг. Министерството на туризма представя страната ни с модерни национални щандове и визия с ясни акценти върху устойчивото развитие, културното наследство, морските и зимните ваканции, семейния туризъм и балнеологията. Министърът на туризма Мирослав Боршош заяви, че активното международно присъствие е ключов инструмент за утвърждаване на България на водещите пазари, като отбеляза приноса на сектора и значението на стратегическите партньорства.

„Продължаваме последователно да позиционираме България на важните международни форуми, защото това е един от най-преките пътища към нови туристи, нови пазари и нови възможности за сектора. Модерната визия, атрактивната реклама и професионалното представяне затвърждават имиджа на страната като достъпна, разнообразна и целогодишна дестинация“, подчерта министър Боршош.

На изложението TTR 2025 в Букурещ България е представена с един от най-впечатляващите национални щандове – модерна конструкция с креативна концепция, която акцентира върху културните забележителности, природните ресурси и разнообразието от възможности за летен, зимен и специализиран туризъм. За посетителите е подготвена богата програма, включваща дигитални визуализации и фотокът с емблематични български пейзажи. Силният интерес от страна на туристическия сектор е видим и от броя на съизложителите – 27 български туристически компании и общини участват на националния ни щанд през 2025 г., което представлява устойчиво нарастване спрямо предходните години и подчертава значимостта на румънския пазар.

Румъния остава един от най-важните външни пазари за България поради целогодишната активност на румънските туристи, географската близост и устойчивия интерес към различните сегменти на туристическия продукт. България ще продължава да утвърждава присъствието си на международните туристически изложения и да привлича нови туристически потоци чрез модерно и разнообразно представяне.

Изложението Touristik & Caravaning се провежда от 1990 г. насам и е най-голямото туристическо събитие в централна Германия и в бившите източно-германски провинции като събира над 450 изложители от над 30 държави. България традиционно привлича интереса на посетителите с предложения за морски ваканции, балнео и СПА туризъм и семейни почивки.

