Министерството на туризма обяви фотоконкурс „Мигове от България“

До 30 септември участниците могат да изпратят до пет снимки, представящи природата, традициите, културното наследство и туристическите места в страната

Министерството на туризма организира фотоконкурс „Мигове от България“, който ще събере фотографии на любими места, пейзажи, традиции и преживявания от различни части на страната.

Целта е чрез кадрите да бъдат показани красотата, многообразието и духът на България – както чрез популярни туристически дестинации и забележителности, така и чрез по-малко познати места.

Отличените фотографии ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на Министерството на туризма и за целите на националната туристическа реклама. Авторите им ще бъдат поканени на специална церемония и ще получат почетни знаци и грамоти.

Три категории и до пет снимки от участник

Всеки желаещ може да участва с до пет фотографии в три категории – „Хора и традиции“, посветена на обичаи, фолклор, занаяти и автентични преживявания; „Места и наследство“, включваща културно-исторически обекти, архитектура, градове, села и туристически места; и „Природа и вдъхновение“ – за планини, море, езера, реки, природни забележителности и пейзажи.

Част от изпратените фотографии могат да бъдат използвани и в социалните мрежи и комуникационните канали на Министерството. При публикуването авторите ще бъдат посочвани и отбелязвани, когато това е възможно.

Снимки, създадени или обработени с изкуствен интелект, няма да се приемат

Фотографиите трябва да бъдат във формат JPEG и с размер не по-малък от 6000 пиксела по дългата страна. Те не трябва да са били публикувани предварително в други рекламни материали.

Сред основните условия е кадрите да не са създавани или обработвани с инструменти с изкуствен интелект.

Журито ще оценява естетиката и композицията с до 30 точки, туристическата атрактивност – до 35 точки, автентичността и емоционалното въздействие – до 20 точки, а подходящия формат и резолюция за последващо използване и печат – до 15 точки. Максималната оценка за една фотография е 100 точки.

Крайният срок е 30 септември

Снимките се приемат до 30 септември 2026 г. на електронната поща photos@tourism.government.bg.

Кандидатите трябва да посочат име и фамилия, мястото, на което е направена снимката, телефон за контакт и профил в социална мрежа, който желаят да бъде отбелязван при евентуално публикуване.

Необходимо е да бъде приложена и декларация, че участникът притежава авторските права върху фотографиите и предоставя на Министерството право да ги използва за националната туристическа реклама. При кадри с разпознаваеми лица се изисква и подписано съгласие за използване на изображението от заснетите хора, а за непълнолетни – от родител или настойник.

Фотографиите ще бъдат оценени от жури с представители на журналистическата общност в ресор „Туризъм“ и на Министерството на туризма, сред които професионален фотограф и видеооператор.