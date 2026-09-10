Министерството на енергетиката планира да преструктурира АУЕР и да съкрати 19 щатни бройки

Реформата предвижда Агенцията за устойчиво енергийно развитие да стане част от структурата на министерството

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) да бъде преструктурирана и включена в структурата на Министерството на енергетиката. Това предвиждат предложени промени в Закона за енергийната ефективност, които са в процес на обществено обсъждане.

Според Министерството целта е да бъдат премахнати дублиращи се административни дейности, да се съкрати управленската верига и да се ускори обслужването, без да бъдат ограничавани специализираните функции, изпълнявани досега от АУЕР.

Функционалният анализ на ведомството предвижда съкращаване на 19 щатни бройки, чиито функции се дублират с тези в министерството. Очакваното намаление само на разходите за персонал е 369 156 евро през първата година, като се предвиждат икономии и от административното управление.

От Министерството посочват, че преструктурирането трябва да създаде по-пряка връзка между формирането на политиките за енергийна ефективност и възобновяеми източници и тяхното изпълнение, контрол и информационно обезпечаване.

Ведомството ще поеме и дейностите по организиране и поддържане на членството в Асоциацията на издаващите органи, след като то стане факт. Очакванията са това да улесни участието на българските компании на европейския пазар на гаранции за произход.

Предложенията за промени са публикувани на 28 август, а срокът за представяне на становища е 11 септември 2026 г. На 3 септември Министерството е провело и среща със заинтересованите страни.

След приключването на общественото обсъждане постъпилите предложения и възражения ще бъдат анализирани преди окончателното оформяне на законопроекта.