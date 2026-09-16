Министерският съвет заседава на 17 септември: 31 точки в предварителния дневен ред

Кабинетът ще разгледа линията на бедност за 2027 г., компенсациите за електроенергия, Националния план за заетост и промени в няколко закона

Министерският съвет ще проведе заседание в четвъртък, 17 септември 2026 г., от 10:00 часа. В предварителния дневен ред са включени 31 точки, обхващащи икономиката, социалната политика, енергетиката, здравеопазването, образованието, транспорта и международните отношения.

Сред ключовите теми е проектът за определяне на линията на бедност за страната през 2027 г. Кабинетът ще разгледа също Националния план за действие по заетостта за 2026 г. и план за мониторинг на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие.

В дневния ред е включено и решение за определяне на председател на Комисията за защита на потребителите, както и освобождаване и определяне на председател на Държавната агенция за бежанците.

Правителството ще обсъди и програма за компенсиране на разходите за електрическа енергия на небитовите крайни клиенти и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи. Предложеният период на действие е от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г.

В сферата на здравеопазването предстои разглеждане на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2026–2030 г. Предвидени са още допълнителни средства за образованието, културата, спорта и общините.

Кабинетът ще обсъди и позицията на България за предстоящите заседания на Еврогрупата и неформалния ЕКОФИН на 18 и 19 септември в Дъблин, както и позицията за заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на 22 септември в Брюксел.

Сред международните теми са проект за меморандум за политически консултации между външните министерства на България и Ирак и предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан.

Предвижда се и одобряване и подписване на Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността, насочена към международното сътрудничество при противодействието на престъпления, извършвани чрез информационни и комуникационни технологии.

В транспортния сектор правителството ще разгледа предоставянето на държавни имоти на НКЖИ за проекта за рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, както и промени, свързани с услугата на „Български пощи“ за обмяна на левове в евро чрез пощенските станции.

В дневния ред са включени и три законодателни инициативи – промени в Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за достъп до обществена информация и Закона за водите.

Предварителният дневен ред може да бъде допълван или променян преди и по време на заседанието.