МС ще обсъди 31 точки на заседанието си на 2 септември

В дневния ред са инвестиционни проекти, сътрудничество с Китай, финансиране за образованието, енергийни компенсации и промени в автомобилните превози

Министерският съвет ще проведе заседание на 2 септември от 10:00 часа, като в предварителния дневен ред са включени 31 точки.

Сред основните теми са инвестиционното сътрудничество, допълнително финансиране за образованието, енергетиката, транспортът, държавните имоти и законодателни промени.

Нисковъглероден индустриален парк и сътрудничество с Китай

Правителството ще разгледа проект на меморандум с няколко инвеститори за реализацията на приоритетния инвестиционен проект „Нисковъглероден индустриален парк“ на територията на общините Марица и Раковски в област Пловдив. Предвижда се и създаването на междуведомствена работна група за институционална подкрепа на проекта.

В дневния ред са включени и няколко точки, свързани с Китай. Кабинетът ще обсъди проект на меморандум между българското Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китай за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество.

Предстои да бъдат разгледани и меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайските Shanghai Grand Sun Hydrotherapy System Ltd., CHINA GLOBAL ADVISORY и HANGZHOU BOSOM NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.

Допълнителни средства за образованието

Значителна част от дневния ред е свързана с образователната система. Кабинетът ще разгледа допълнителни трансфери към общините за дейности в предучилищното и училищното образование, както и допълнителни средства за Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, държавните висши училища, БАН и общините.

Предвидено е и финансиране по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, включително за паралелки по защитени специалности и професии, при които се очаква недостиг на специалисти на пазара на труда.

Правителството ще разгледа и допълнителни средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

Енергийни компенсации и дерогации

В енергийната част на заседанието е включен проект на програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електроенергия и на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи. Предвиденият период на действие е от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г.

Министерският съвет ще разгледа и два проекта за предоставяне на дерогации от отделни разпоредби на европейския Регламент № 833/2014 за ограничителните мерки във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

България, Гърция и Румъния с общи транспортни проекти

В областта на транспорта кабинетът ще обсъди проекти на писма за взаимен ангажимент между транспортните министерства на България, Гърция и Румъния. Целта е съвместно кандидатстване през 2026 г. по Механизма за свързване на Европа в сектор „Транспорт“, включително по Пакета за военна мобилност и Кохезионния пакет.

В дневния ред е включена и компенсирана промяна на разходите, свързани със субсидирането на нерентабилни автобусни линии и компенсирането на намалените приходи от преференциални цени за определени категории пътници.

Правителството ще разгледа и проект за промени в Закона за автомобилните превози.

Сред останалите точки са откриването на почетни консулства на Белгия и Монголия във Варна, присъединяването на България към политически декларации в рамките на Международната среща на върха за космическото пространство в Париж, решения за държавни имоти и промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.