Министерска конференция на Залцбургския форум в чешкия град Валтице търси решения на най-наболелите проблеми на обществото

Заместник-министър Филип Попов пред форума: България потвърждава намерението си да остане активен и отговорен партньор в усилията за сигурно и ефективно управление на миграцията в ЕС

Конференцията се проведе на 11 и 12 септември в рамките на Чешкото председателство, като предметът на разговорите обхвана широк кръг въпроси, свързани с нарастващото насилие сред непълнолетните, актуалните предизвикателства в борбата с трафика на наркотици, бъдещото развитие в областта на миграцията и последиците от войната срещу Украйна.

В своето изказване заместник-министър Попов сподели загриженост относно нарастващия брой инциденти с участието на деца и използването на насилие, като представи различни национални програми и най-добри практики за адресиране на тези предизвикателства.

„Ефективната превенция на нарастващия брой инциденти с деца изисква координирани усилия между полицията, родителите, училищата, социалните служби и всички други ангажирани институции“, подчерта министър Филипов и добави: Нужен е амбициозен и всеобхватен отговор на заплахите от всички видове наркотици.

Заместник-министър Филип Попов информира за прилагания национален План за действие при временна закрила в Република България, като посочи, че осигуряваме широк кръг права на граждани от Украйна с временна закрила, в т.ч. облекчен достъп до пазара на труда, безплатно образование и обучение в детски градини и училища, облекчен прием на студенти, право на здравно осигуряване и безплатно ползване на медицинско обслужване.

В края на срещата министрите на вътрешните работи приеха Съвместна декларация, в която са включени основните заключения от проведените дискусии.

