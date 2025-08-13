Министърът на регионалното развитие събира кметове и областни управители във връзка с безводието в Плевен

Във връзка с проблемите с липсата на вода и ВиК инфраструктурата в Плевен, министърът на регионалното развитие Иван Иванов свиква среща с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и ръководството на ВиК холдинга.

Срещата ще се проведе утре, 14.08.2025 г., от 10:00 часа в МРРБ.

Обръщаме внимание, че водопреносните мрежи са собственост на общините. В тази връзка конкретно за община Плевен в МРРБ не са постъпвали искания за авансово плащане на проекти, свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата. Припомняме, че министърът на регионалното развитие многократно призова всички кметове да подават с приоритет за финансиране проекти, свързани с обновяване на общинската ВиК инфраструктура.

