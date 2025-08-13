сряда, август 13, 2025
България

Министърът на регионалното развитие разпореди проверка на АПИ във връзка с допълните възнаграждения

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г.

Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ. Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Находище Студена“ ЕООД е новият концесионер на находище „Студена – участък III“

Военнослужещи участват в действия за гасене на пожари в страната

Народното събрание прие на второ четене Закон за несъстоятелност на физическите лица

