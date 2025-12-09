Министърът на отбраната Атанас Запрянов запозна ръководствата на военнопатриотични съюзи и неправителствени организации с основни приоритети в отбранителната политика

„Приоритетите на отбранителната ни политика през тази година бяха съсредоточени в няколко направления: подобряване окомплектоваността на въоръжените сили, продължаване на модернизацията и продължаване на отбранителното планиране в рамките на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност в Европейския съюз“. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов на среща с представители на неправителствени организации и военнопатриотични съюзи с дейност в сферата на сигурността и отбраната. Годишната среща се проведе днес, 9 декември, в Централния военен клуб. На нея присъстваха още заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов, директорът на Дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотичното възпитание“ Людмил Михайлов, председатели и заместник-председатели на неправителствени организации и военнопатриотични съюзи.

„В навечерието на коледните и новогодишните празници използвам тази среща да ви информирам за някои актуални моменти от правителствената политика и да представя най-главното от това, което свършихме за нашите въоръжени сили. Ще отбележим и някои важни приноси, които извършихте във вашите области – военнопатриотичното възпитание и сплотяването на вашите съюзи. Всички вие представлявате родолюбиви организации, които работят в обществена полза, за единението на запасното войнство, за връзката с нашето общество и най-вече с младото поколение“, каза още министър Атанас Запрянов. Той представи подробно дейността на Министерството на отбраната по откроените три приоритета и насоките на работа през 2026 г. Министър Запрянов се обърна към представителите на съюзите с призив – да бъдат активни в привличането на млади хора към военната служба. По думите му – модерната техника, която влиза на въоръжение, ще изисква все повече образовани, обучени и подготвени млади хора на служба на различни длъжности в Българската армия. Усилията на Министерството на отбраната и неправителствените организации и съюзи следва да са в една посока по отношение на възпитанието на българските граждани и особено на младото поколение в чувство на отговорност, дълг и патриотизъм.

Друг акцент в съвместната дейност е участието на съюзите в процесите по информиране на българското общество за необходимостта от развитие на съвременни бойни способности и инвестиции в отбраната.

Министър Запрянов подчерта и ролята на неправителствените организации като инициатор на политики, свързани със статута на военнослужещите и този на запасното войнство, грижата за хората в отбраната, за обучението и подготовката на бъдещите офицери, сержанти и войници. Той подчерта значението на последните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приети от Народното събрание, от които се очаква положителен ефект върху статута на военнослужещите. Министърът на отбраната подчерта и активната роля на военнопатриотичните съюзи и в дейности по поддържане, възстановяване и изграждане на военни паметници, съгласно разпоредбите на Закона за военните паметници.

Със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов представители на военнопатриотичните съюзи и неправителствени организации бяха наградени по повод 140 години от отбелязване на победите на Българската армия в Сръбско-българската война. Наградите се връчват за активна военнопатриотична дейност, принос към отбраната на страната и по случай годишнината.

Facebook

Twitter



Shares