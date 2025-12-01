Министър Запрянов участва в заседание на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС

Военната подкрепа на Европейския съюз (ЕС) за Украйна и отбранителната готовност на Съюза бяха основните теми на заседанието на Съвета „Външни работи“ във формат министри на отбраната, което се проведе в Брюксел днес, 1 декември.

В него участва министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Министър Атанас Запрянов потвърди ангажимента на страната ни към общите усилия на ЕС в подкрепа на Украйна. Той приветства усилията на администрацията на САЩ за постигане на мир в Украйна, като подчерта, че преговорите за прекратяване на войната трябва да се основават на принципите на международното право и международния ред, основан на правила, като суверенитет, независимост и териториална цялост, и с пълноценното участие на Украйна и Европейския съюз в тях. Министърът на отбраната акцентира върху необходимостта от сериозни гаранции за сигурността за Украйна, които да включват устойчива подкрепа едновременно от европейските ни и трансатлантическите ни партньори. Той открои важността от засилването на сигурността на източните граници на Съюза чрез реализирането на водещите пан-европейски инициативи за готовност, очертани в Пътната карта за отбранителна готовност 2030, като заяви готовността на България да се включи в тях, чрез реализирането на проекти по инструмента SAFE. Министър Запрянов приветства усилията на ЕК за подготовката на пакета за всеобхватна военна мобилност, която обхваща развитието на устойчива инфраструктура, достатъчен транспортен капацитет и съгласувана и хармонизирана регулаторна рамка, като призова за осигуряването на адекватно и устойчиво финансиране от ЕС чрез бъдещата Многогодишна финансова рамка.

Министрите на отбраната дискутираха военната подкрепа на ЕС за Украйна, включително и нейното продължаване чрез съществуващите инициативи, свързани с предоставянето на боеприпаси, ракети и системи за противовъздушната отбрана за спешните нужди на Украйна, както и обучението на въоръжените сили на Украйна в рамките на Военната мисия на ЕС в подкрепа на Украйна (EUMAM UA). Обсъдиха възможностите за укрепването на сътрудничеството и интеграцията на отбранителната индустрия на ЕС и Украйна, включително чрез използването на инструментите „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез засилване на европейския военно-промишлен комплекс“ и Европейската програма за отбранителна индустрия (EDIP). Министрите споделиха своите виждания относно изпълнението на Пътна карта за отбранителната готовност 2030 и очертаните в нея инициативи за готовност. Фокус беше поставен върху засилване на сътрудничеството между държавите-членки в приоритетните области на способности и военната мобилност. Бяха обсъдени и мерките, които могат да бъдат предприети за противодействие на руския сенчест флот.

На заседанието на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана министър Атанас Запрянов подкрепи бюджета на Агенцията за 2026 г., както и Тригодишна рамка за планиране 2026-2028 г. Министрите обмениха виждания относно мерките за укрепване на Агенцията и засилване на нейната роля в съответствие със заключенията на Европейския съвет.

