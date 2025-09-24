Министър Запрянов се срещна със зам.-министър на отбраната на Япония

Двустранното сътрудничество в областта на отбраната обсъдиха днес, 24 септември, министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-министърът на отбраната на Япония Йозо Канеко.

Министър Запрянов подчерта, че България и Япония са обединени от споделени демократични ценности, стремеж към мир и уважение към международния ред, основан на правила. Двете страни дадоха висока оценка на двустранните отношения и на потенциала за развитие на сътрудничеството в киберсигурността, високите технологии и военното образование. Сред темите на разговор бяха състоянието на средата за сигурност, възможностите за участие на японски представители в инициативи за сигурността в Черно море, в тристранни или многостранни учения на въоръжените сили. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество в подготовката за реакция при кризи. Акцент беше поставен и върху противодействието на дезинформацията и хибридните атаки в области, свързани с отбраната.

Заместник-министър Канеко е на тридневно посещение в България, в рамките на което се срещна със заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев, посети Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, както и Военната академия „Г. С. Раковски“, където изнесе лекция на тема „Сигурността в Тихоокеанския регион“.

Facebook

Twitter



Shares