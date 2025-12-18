Министър Запрянов: Със самолетите F-16 Block 70 придобиваме изцяло нова отбранителна система

Българската армия и нейните Военновъздушни сили придобиват многофункционален изтребител от четвърто поколение.

С този нов самолет се придобива изцяло нова отбранителна система, изискваща нов подход и начин на мислене при нейната експлоатация. Това е израз и на желанието ни да осигурим неприкосновеността на въздушното пространство на Република България, на нейната територия и акватория“. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов днес, 18 декември, по време на официалната церемония по приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70.

Церемонията се състоя в Трета авиобаза в присъствието на вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов, министъра на външните работи Георг Георгиев и министъра на вътрешните работи Даниел Митов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, председателя на комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев, заместник-министрите на отбраната Аделина Николова и Радостин Илиев, представители на правителството и Военновъздушните сили на САЩ и на компанията производител „Локхийд Мартин“.

В своето приветствие министър Запрянов подчерта още, че F-16 Block 70 е оборудван с усъвършенствани системи за наблюдение, комуникация и въоръжение, а интегрираната му авионика осигурява превъзходна ситуационна осведоменост, бързи и ефективни реакции. „Оперативната му съвместимост с аналогични бойни системи в НАТО гарантира ефективно сътрудничество с нашите съюзници в рамките на колективните операции и повишава значително бойните ни възможности“, каза министър Запрянов.

Той подчерта, че реализацията на проекта отбелязва и изпълнението на един от приоритетите в Програмата за управление на правителството, свързан с технологичното превъоръжаване и повишаване на оперативната съвместимост на Въоръжените сили.

„Намираме се в нова ера от развитието и модернизацията на Българската армия – ключов етап на сериозно технологично обновление, на мотивиращ импулс сред личния състав и на качествено нов подход на действие, адекватен на съвременната среда на сигурност. Няма по-голямо удовлетворение и гордост от това да виждам амбицията, самочувствието и ентусиазма на българските военнослужещи, които те демонстрират пред новата техника и въоръжение. Виждам ги и днес“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„Неведнъж съм подчертавал, че в миналото е имало времена, които не ни вдъхваха оптимизъм. Но през тази година ситуацията коренно се променя“, заяви началникът на отбраната. Той отбеляза, че модернизационните проекти на Българската армия във всички домейни предизвикват дебати и различни мнения. „Убеден съм в правотата на взетите решения. Не купуваме отделни платформи самоцелно, а само такива, способни да действат в многодомейнова среда, свързани в обща информационно-комуникационна система, осигуряваща картина на обстановката в реално време, вземане на решение и осигуряване на ефекти“, допълни адмирал Ефтимов.

„Предстои изпълнението на не по-малко сложна задача – да превърнем гласуваното обществено доверие и поверения ни държавен ресурс в реални способности на Българската армия“, обърна се началникът на отбраната към българските военнослужещи. Той изказа признателност на стратегическия ни партньор – САЩ, на ВВС на САЩ и на компанията-производител „Локхийд Мартин“ за ползотворното сътрудничество при реализацията на проекта. Адмирал Ефтимов благодари и на военнослужещите от българските ВВС, които продължат да носят бойното дежурство по охраната на нашето въздушно пространство.

„Българските военновъздушни сили, българските пилоти заслужават тези самолети. Те трябваше да ги имат много по-рано“, каза вицепремиерът Томислав Дончев. По думите му 2025 г. е годината, в която българските ВВС ще влязат в нова епоха. Той пожела на пилотите да бъдат екстремно добре подготвени и никога да не им се налага да влизат във въздушен бой.

В рамките на събитие приветствия отправиха Н. Пр. Х. Мартин Макдауъл, временно управляващ посолството на САЩ в София, представители на ВВС на САЩ, както и на компанията производител „Локхийд Мартин“

В рамките на първия етап от проекта за придобиване на нов боен самолет са доставени шест едноместни и два двуместни самолета „F-16 Block 70“. Самолети и от двата типа вече са приети на въоръжение и въведени в експлоатация. Продължава процесът по усвояването им. В рамките на договора се провежда необходимото обучение, доставени са въоръжение, средства за наземно обслужване и резервни части.

Със сключването на договора през 2019 г. бяха заложени финансови средства за необходимата инфраструктура за експлоатация и съхранение на новите самолети. В момента продължава работата по нейното доизграждане. Тази дейност включва 49 различни проекта, като повече от половината от тях са изпълнени, останалите се изграждат с ускорени темпове. Приоритетно бяха реализирани проектите, от които зависеше приемането на самолетите и тренажора.

