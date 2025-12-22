Министър Запрянов поздрави военнослужещите, участващи в мисии и операции извън страната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов поздравиха българските военнослужещи, участващи в мисии и операции извън страната.

Традиционната видеоконферентна връзка с командирите на контингенти се проведе днес, 22 декември, в Министерството на отбраната.

„Всеки един от вас може да бъде горд, че е допринесъл за укрепването на националната и регионалната сигурност, за утвърждаването на авторитета на българската армия в рамките на ЕС и НАТО“, каза министър Запрянов. Той подчерта, че във време на нараснали предизвикателства пред сигурността в световен мащаб на участниците в мисии и операции извън страната се пада отговорността да затвърдят ролята на Българската армия като надежден съюзник и партньор, както и равноправно и достойно да участват в запазването на мира и сигурността. В този контекст министър Запрянов отбеляза важната роля на военнослужещите за стабилността на Балканите.

„Благодаря ви за доблестната служба, за твърдостта и мъжеството, с които изпълнявате вашия професионален дълг. Гордеем се с вас“, каза министър Запрянов и пожела на военнослужещите и техните семейства здраве и благополучие.

„Постиженията на нашите въоръжени сили през тази година дават основание за още по-висока мотивация и оптимизъм“, каза министър Запрянов. Сред основните постижения той посочи 30 % увеличение на възнагражденията на военнослужещите, повишило интереса към военната професия; завършването на новия кораб „Храбри“ и приемането му в състава на ВМС, доставката на първите осем самолета F-16 Block 70 за ВВС, договора за придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси IRIS-T, изработването на национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE. „Очакваме в началото на февруари Европейската комисия да одобри деветте нови проекта за модернизация на нашите въоръжени сили на стойност 3,2 млрд. евро, с което ще дадем един наистина силен тласък за ускоряване на модернизацията на въоръжените сили“, заяви министърът на отбраната.

От името на военното ръководство на Министерството на отбраната заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов поздрави българските контингенти, участващи в операции и мисии извън страната, по случай предстоящите коледно-новогодишни празници.

„Добре знаете, че колкото и да сте далеч от нас, ние постоянно мислим за вас, за отговорностите и за сигурността ви. При изпълнението на вашите задачи по време на мисията, вие ежедневно доказвате своя професионализъм и воински качества. Независимо дали сте в началото, в средата или в края на мисията, от вас се изисква абсолютно точно спазване на дисциплината и на стандартните оперативни процедури. Взискателността към подчинените ви гарантира успешното изпълнение на мисията“, заяви генерал-лейтенант Попов.

Той бе категоричен, че както и предишните български контингенти, така и настоящите ще заслужат благодарността на командирите на международните операции и мисии зад граница. „Още веднъж ще докажете, че България е надежден съюзник и ще продължите традицията ни на държава, която има сериозен принос в опазването на мира и стабилността на Балканите и в Ирак“, отбеляза заместник-началникът на отбраната.

Генерал-лейтенант Попов пожела на българските контингенти в чужбина здраве, сили и нови професионални успехи през 2026 година. „Очакваме ви здрави и успешни обратно в България“, заключи той.

Поздрав към военнослужещите отправи и командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов.

Към настоящия момент близо 150 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България изпълняват поставените задачи в четири операции и мисии на НАТО и четири операции на Европейския съюз. По време на срещата докладваха подполковник Милен Чакъров – национален командир на контингента в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово – KFOR, майор Георги Гарелов – командир на Националния поддържащ елемент, той и помощник-национален командир на контингента в състава на Регионално командване „Запад“ в Косово, майор Росен Начев – национален командир на контингента, участващ в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „ALTHEA” и подполковник Атанас Овчаров – национален командир на контингента в небойната мисия на НАТО в Ирак.

