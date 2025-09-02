Министър Запрянов: Настоящата година е силна и градивна за българската отбрана

Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов във встъпителната си лекция по време на тържественото откриване на новата академична учебна година във Военната академия „Г.С. Раковски“, днес, 2 септември.

„Получаваме нови самолети и кораби, а „ТЕРЕМ – Холдинг“ ще получи за асемблиране първите бойни бронирани машини „Страйкър“. Постигаме напредък и по редица други ключови модернизационни проекти, с които да осъществим дълго отлаганото превъоръжаване“, посочи още министърът на отбраната.

По думите му, вече сме навлезли в градивен период на ускорено превъоръжаване и модернизация. „Това ще позволи на България да има модерни въоръжени сили и да продължи да се утвърждава като силен и уважаван член на НАТО и ЕС“, подчерта той и допълни: „Когато говорим за отбранителни способности, на първо място стоите Вие, хората. Тук не става въпрос само за новата система на заплащане на Вашия труд и повишаването на доходите, към което съм поел твърд ангажимент. Не само, че ще настоявам и през следващите години от управленския ни мандат Вашите заплати поетапно да нарастват, но и ще продължавам да работя за изграждането Ви като истински лидери. Върху това е фокусирана и правителствената програма що се отнася до сектор „Отбрана“.

По отношение на висшето военно образование и ролята на Военната академия министър Запрянов посочи, че тя е призвана да осигурява на обучаемите необходимата творческа среда, за да се формират и развиват като лидери. „В допълнение към усиленото изучаване на уроците от съвременната война и особено поуките от бойните полета в Украйна, академията трябва да фокусира вниманието си към нарастващото значение и роля на иновациите и най-вече към развитието на изкуствения интелект и военното му приложение“, каза още той.

В лекцията си министър Запрянов засегна още променената среда за сигурност и завръщането на войната в Европа след неоправданата агресия на Русия срещу Украйна, новата Национална отбранителна стратегия, приета от правителството през март т.г., хибридната война, ролята на НАТО като гарант на отбраната и резултатите от историческата Среща на върха в Хага през юни т.г. Акцент беше поставен също и върху управленската програма на правителството в частта „Отбрана“, мерките за преодоляване на некомплекта, мобилизационната подготовка и необходимостта от широк обществен дебат за нуждата от нея, новите планове на НАТО, повишаването на капацитета на отбранителната индустрия и други актуални теми.

Генерал-майор Стайко Прокопиев – началник на Военната академия „Г. С. Раковски“, също приветства обучаващите се във висшето военно учебно заведение с думите: „Настоящият ден е едновременно символ на приемственост и на ново начало. Приемственост, защото стъпваме на повече от 110 години традиции. Ново начало, защото всяка учебна година носи нова отговорност и нова мисия“. По думите му, главната цел на обучението във Военната академия е да адаптира военната наука към стратегическата рамка и основните параметри на отбранителната политика. „България ще разчита на вашата мъдрост, устойчивост и готовност да поведете другите“, каза още той.

На тържественото откриване на новата учебна година във Военната академия „Г. С. Раковски“ присъстваха още заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев, представители на висшето военно ръководство и др.

Facebook

Twitter



Shares