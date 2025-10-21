вторник, октомври 21, 2025
Министър Вълчев свиква извънредно съвещание с РУО

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата. Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.

Във връзка с инцидента от днес в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.

Министър Георгиев се срещна с грузинския си колега

Министър Георгиев: Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени за места става престъпление

Генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите и Борислав Сарафов подчертаха необходимостта от укрепване на независимостта на прокурорите

