неделя, октомври 12, 2025
Министър Вълчев ще открие нов физкултурен салон в силистренска гимназия

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие нов физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление и административни услуги „Атанас Буров“ в Силистра.

Салонът е построен с 1,5 млн. лева., осигурени по Програмата на МОН за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки.

Откриването ще бъде на 13 октомври 2025 г. (понеделник) от 10:00 часа.

В Силистра министър Вълчев ще има срещи с експертите от Регионалното управление на образованието и с учители от областта.

