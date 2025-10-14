Министър Вълчев разговаря с учители и ученици в инерната във Варненци

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разговаря с учители и ученици от Социално-педагогическия интернат „Христо Ботев“ в село Варненци.

Там са настанени 22-ама ученици от III до VII клас.

Директорът Ангел Ройбов и колегите му споделиха с министър Вълчев, че се стремят чрез спортни занимания и разговори с учениците да им повлияят за промяна на поведението и отношението в обществото. Той видя и витрината с медали, завоювани през последните 15 години. Отборът на Варненци години наред е първи в зоновото състезание по тенис на маса в Североизточна България, тренират и борба, каза директорът.

Министър Вълчев очаква от екипа да работи в посока на възпитателната работа на децата и оцени това, че там успяват да ги ангажират със спорт. Той отбеляза, че е необходимо и учениците да получат базова грамотност, като се опитват да ги провокират да четат неща, които са им интересни – свързани със спорта например.

Учителите споделиха, че децата, които идват при тях, не са срещали грижа и подкрепа преди да се озоват в интерната и е проблем, че често пъти не срещат такива и след като го напуснат.

По време на посещението началникът на Регионално управление на образованието в Силистра Габриела Миткова подари на учениците волейболни и футболни топки.

Министърът провери на място как се подобряват битовите условия, в които живеят учениците, настанени в интерната заради противоречие със закона.

В момента се прави ремонт на спалните помещения и санитарните възли до тях, както и на класните стаи и стаята за тихи игри. В общежитието са монтирани 7 климатика. На прозорците на спалните помещения ще бъдат окачени завеси след ремонта. Във всяка стая ще бъдат поставени шкафчета за дрехи, а в антрето – шкаф за обувки. За всяко дете ще бъде обособено лично пространство.

По-рано министър Вълчев заедно с народния представител Милен Делийски и кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов разгледаха комплекса „Тутраканска епопея 2016“, изграден в памет на българските войници, чиято победа води до освобождението на Южна Добруджа. Тук по атрактивен начин, в своеобразен окоп, може да се види филм и да се чуят гърмежите и бойните викове, пресъздадени във филм на екип от НВУ „Васил Левски“. Според работниците в комплекса мястото е подходящо за посещение на ученици, които по интересен начин ще научат за славен период от историята на българската армия. В района на Тутракан има мемориал и военно гробище.

Facebook

Twitter



Shares