Министър Вълчев открива нови училищни STEM центрове

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще присъства на откриване на нови училищни STEM центрове в общините Пазарджик и Марица на 8 декември.

В 11:00 часа тържествено ще отвори врати новото пространство в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, а в 12:00 часа – в Средно училище „Д-р Петър Берон“. В двете училища в община Пазарджик, със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, са оборудвани нови кабинети, в които учениците ще могат да изследват, експериментират и прилагат знания по математика, информатика и природни науки.

По-късно министърът ще открие новоизграденото STEM пространство в ОУ „Св. Климент Охридски“ в село Скутаре и ще се срещна с учители от детски градини и училища от община Марица.

