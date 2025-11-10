МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ НОВИ STEM ЦЕНТРОВЕ, УЧИЛИЩНИ СГРАДИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ТРИ БЛАГОЕВГРАДСКИ ОБЩИНИ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри четири нови училищни STEM центъра, новопостроени сгради и спортни площадки в три благоевградски общини – Гърмен, Гоце Делчев и Разлог.

„Новата среда и технологиите са още една предпоставка да мотивираме учениците да учат повече, а учителите – да използват по-широко иновативни методи на преподаване”, каза министър Вълчев пред учители и ученици. Той изрази задоволство, че заложените инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост се изпълняват успешно и подпомагат развитието на образователната среда.

Благодарение на новия STEM център в ОбУ „Христо Ботев“ в село Долно Дряново, 147 ученици ще се обучават в три направления – „Математика и информатика“, „Природни науки“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“. В тях ще има интегрирани уроци, като центърът разполага и с 3 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Сред множеството закупени образователни технологии учениците показаха конструираните роботи, както и комплекта „Учена оранжерия“. Министър Вълчев поздрави екипа на директора Гюлка Арнаудова за успешно инвестираните 136 248 лева от ПВУ.

В Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ министър Вълчев поздрави училището за това, че подготвя специалисти в ключови за икономиката направления – програмиране и роботика, компютърна техника, електротехника, икономика, туризъм и облекло. Учебните програми съчетават теорията с практиката и предоставят възможности за обучение чрез реални проекти, стажове и партньорства с водещи фирми и институции.

Учители и ученици демонстрираха как в различните зони се преплитат науката, технологиите, инженерството и математиката. В новия STEM център, финансиран с 362 781 лева, имат мейкърспейс с 3D принтери, лазерни резачки, роботи, микроконтролери, дрон технологии, камери за изкуствен интелект, както и зона за дигитално изкуство, 3D моделиране, дизайн и виртуални симулации.

В училището, в което учат 904 ученици, има и няколко центъра за обучение – по туризъм, по облекло, по програмиране, по компютърна техника и електротехника, модерни компютърни и лабораторни кабинети, работилници и учебни зали, оборудвани по европейски стандарти. Всички ученици имат достъп до актуални технологии и ресурси, които ги подготвят за успешна реализация в динамична и дигитална среда, каза директорът Веселин Петков.

Министърът преряза лентата и на две нови волейболни игрища в училището, реализирани по Програмата на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища с отпуснати близо 210 000 лева.

Спортът е не само движение – той възпитава дисциплина, отговорност и умение да се играе като един отбор, качества важни и в живота, и в професията, отбелязаха педагозите.

В Рибново 529 ученици ще се обучават практически по математика и информатика и природни науки в новия STEM център на СУ „Йордан Йовков“. В модерни кабинети и оборудване са инвестирани 363 599 лв. от ПВУ.

В училището има 8 профилирани паралелки (математически и софтуерни и хардуерни науки) и една професионална – по икономическа информатика.

Министър Вълчев поздрави директора Манчо Джуркин, че е инвестирал успешно отпуснатите от МОН близо 6 млн. лева за изграждане на нов учебен корпус. Благодарение на инвестицията училището може да премине на едносменен режим на обучение.

В училището вече функционира и модерно оборудван дентален кабинет.

На 10 ноември училището чества и своя патронен празник с тържество и откриване на барелеф на Йордан Йовков. Празникът събра много гости и жители на Рибново.

Малките ученици от НУ „Яне Сандански“ в Разлог също ще имат възможност да се докоснат до науката в нов училищен STEM център. Децата ще могат да изследват с микроскопи, да експериментират и да конструират.

В тържествата участваха областният управител на Благоевград Георги Динев, народните представители Иван Герчев, Кирил Добрев, Стефан Апостолов, Георги Георгиев, Фатима Ялдъз, Наталия Киселова, съветникът на министър-председателя Асим Адемов, началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов, кметове на общини,общински съветници, родители и членове на обществените съвети към училищата.



В събитията се включиха кметовете на Гоце Делчев -Владимир Москов, на Гърмен – Ибрахим Пингов, на Разлог – Красимир Герчев, Милен Врабевски, партньор на училищата със своята фондация, общественици и др.

В рамките на посещението си министър Вълчев проведе работна среща с директори и учители от община Гоце Делчев, на която бяха коментирани процесите в образователната система.

Facebook

Twitter



Shares