МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНО УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ В ПЛОВДИВ И НОВ STEM ЦЕНТЪР В БОЛЯРЦИ

Всичко, което заложихме при програмирането на Плана за възстановяване и устойчивост в сектор образование, днес се реализира на практика. Това отчете министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на днешното си посещение в пловдивска област, където откри STEM център и обновено ученическо общежитие, финансирани по ПВУ.

Новият STEM в ОУ „Г. С. Раковски“ в село Болярци, община Садово, ще подпомага обучението по природни науки на учениците. „Всички училища имат нужда съвременно оборудваме и съм убеден, че тези над 2200 STEM центъра, които се изграждат ще повишат мотивацията за учене, особено по математика и природни науки“, каза министър Вълчев. По думите му чрез експериментите, за които дава възможност модерната учебна среда, децата в по-голяма степен ще разбират уроците по тези предмети. Министър Вълчев поздрави директора на училището Даниела Панчева и нейния екип за реализацията на проекта, който е на стойност 181 755 лева.

STEM центърът е в две направления – „Природни науки“ и „Зелени технологии и устойчиво развитие“. Обхваща две модерно оборудвани помещения и свързващ коридор, които ще се използват като единно пространство за обучение, експерименти и работа по проекти. Сред доставеното оборудване има комплекти за слънчева енергия, за филтриране на вода, за алтернативна енергия, за зелени технологии и също вятърна турбина, учебна оранжерия, очила за виртуална реалност, 3D скенери и принтери, рисуващ робот, микроскопи и др.

По време на откриването на модерния кабинет областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева благодари на министър Вълчев, РУО-Пловдив и директорите на училища за доброто и ползотворно партньорство. „За мен е важно всички деца в Пловдив-област да бъдат мотивирани да ходят на училище и да учат в много добра среда, каквото виждаме тук“, каза проф. Янчева.

На събитието присъстваха още кметовете на Садово Димитър Здравков, на Болярци Йордан Иванов, Иванка Киркова, началник на РУО-Пловдив и др.

В училището гостите наблюдаваха открити уроци на ученици и учители, свързани с производството на зеленчуци, плодове и билки, здравословното хранене и изкуствения интелект.

След посещението на ОУ „Г.С. Раковски“ министър Вълчев се срещна с директори и педагогически специалисти от образователни институции от общините Садово и Първомай, с които говориха за работата по Механизма за обхват и проблемите, които срещат.

По-късно той и кметът на Пловдив Костадин Димитров откриха обновеното общежитие на Езикова гимназия „Иван Вазов“ в областния град. Пространството е изцяло обновено с инвестиция от близо 6 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост.

Реконструкцията на сградата ще осигури модерни и комфортни условия на 126 ученици. Те ще бъдат настанени в 57 стаи, като всеки етаж разполага с кухня и дневна. На партерния етаж има 6 учебни зали. Общежитието разполага с библиотека, кинозала, три зали за тихи игри. Изградени е обща климатична инсталация за отопление и охлаждане. Сградата разполага с достъпна архитектурна среда, в това число рампа и асансьор.

„Имаме множество гимназии с регионално и национално значение, които обхващат ученици, живеещи в други населени места. Тези ученици трябва да живеят в добри условия и се радвам, че подобряваме все повече материалната база“, каза министър Вълчев. Той поздрави Община Пловдив за успешното изпълнение на проектите в образованието. От своя страна кметът Костадин Димитров също пожела успех на всички ученици и на учителите, които им помагат и подкрепят. „Тук са отличниците на Пловдив и благодарим на всички, които помогнаха да имаме изцяло ново общежитие“, отбеляза той.

Домакин на събитието беше директорът на гимназията Вихра Ерамян, а сред гостите бе и заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков.

В сградата на Езикова гимназия „Иван Вазов“ вече тече образователен процес, а от неделя започват да се настаняват ученици в новото общежитие.

