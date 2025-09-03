Министър Вълчев: Дългосрочната ни цел е изграждане на функционални умения и финансова грамотност сред учениците

Сред важните дългосрочни задачи на образователната система е да изгради функционални умения, включително финансова грамотност сред децата.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на информационна среща в Стара Загора с представители на местния бизнес, институции и граждани, посветена на предстоящото приемане на еврото в България.

Министър Вълчев посочи, че МОН ще съдейства за запознаване на учениците с основните знания за еврото като познаване на евробанкнотите и евромонетите. По думите му, родителите също създават базови финансова грамотност на децата си. По-важната задача обаче е учениците да придобият умения да се справят с предизвикателствата на живота, за които са необходими и финансови познания.

„В последните 10 години с новите учебни програми включваме знания, свързани с финансовата грамотност. В изпитите също имаме повече задачи с финансова математика“, посочи министър Вълчев. По думите му това може и да е недостатъчно, но е важно, да се работи в тази посока, тъй като един от проблемите сред нашите ученици е, че учат сложна математика, а се затрудняват с по-лесни практически задачи.

Министърът подчерта, че не можем днес да оценим всички ползи от влизането в Еврозоната. Според него косвените ползи ще са дори повече от преките. “Ние завършваме един процес на интеграция, който има неоценими ползи”, отбеляза министър Вълчев. Той припомни, че в началото на присъединяването ни към ЕС преди 18 години доходите в България бяха 28% от европейските по паритет на покупателна способност, а сега са 66%. вероятно при следващо изследване този процент ще е 67-68%. “Някои може би ще кажат, че това е бавно инедостатъчно нарастване, но бидейки част от Европейския съюз България подобрява икономическите си показатели”, посочи министър Вълчев.

Информационната среща беше открита от заместник-министъра на финансите Методи Методиев, заместник-министъра на енергетиката Георги Самандов и заместник-кмета на Стара Загора Светослав Колев. Тя се проведе в два панела, в които представители на различни институции представиха пред гражданите и бизнеса в Стара Загора практическа информация, свързана с приемането на единната валута. Дискусията беше втора поредна, а такива ще се проведат във всички областни центрове в страната.

