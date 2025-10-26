неделя, октомври 26, 2025
Министър Тахов ще участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов ще участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 27–28 октомври 2025 г. в Люксембург. 

Основна тема на дискусията ще бъде зелената архитектура на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. 

Министрите ще обсъдят и състоянието на пазара на селскостопански продукти, по-специално вследствие на нашествието в Украйна. 

На заседанието европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен ще представи Стратегията за обновяване на поколенията в земеделието.

Комисар Хансен и комисарят по рибарство и океани Костас Кадис ще представят Годишните доклади за напредъка по опростяване, въвеждане и прилагане в областта на селското стопанство за 2025 г. и за напредъка по опростяване, прилагане и правоприлагане за рибарството за 2025 г.

