Министър Тахов ще участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов ще участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 27–28 октомври 2025 г. в Люксембург.

Основна тема на дискусията ще бъде зелената архитектура на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г.

Министрите ще обсъдят и състоянието на пазара на селскостопански продукти, по-специално вследствие на нашествието в Украйна.

На заседанието европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен ще представи Стратегията за обновяване на поколенията в земеделието.

Комисар Хансен и комисарят по рибарство и океани Костас Кадис ще представят Годишните доклади за напредъка по опростяване, въвеждане и прилагане в областта на селското стопанство за 2025 г. и за напредъка по опростяване, прилагане и правоприлагане за рибарството за 2025 г.

