петък, декември 5, 2025
Последни:
България

Министър Тахов ще открие Националния рибен фест в София

Редактор

Днес, 5 декември 2025 г., в 10:30 часа министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов ще открие Националния рибен фест в София.

Събитието е организирано от Министерството на земеделието и храните и е посветено на популяризирането на рибата и рибните продукти, както и на подкрепата към българските рибари, производители и преработватели.
Целта му е да доближи обществото до рибарския сектор по достъпен, интерактивен и семеен начин, като създаде по-голяма публичност за дейността на сектора, разшири възможностите за продажби и осигури директен контакт с потребителите.
Фестивалът се провежда от 10:00 до 19:00 часа на пл. „Гина Кунчева“, до паметника на Васил Левски, гр. София.

Интересно от мрежата

Вижте още

Зам.-министър Недялков: Целта ни е България да се утвърди като логистичен хъб на региона, който свързва Европа с Близкия изток и Азия

Редактор

Одобрена е българската позиция за Съвета на министрите по транспорт

Редактор

Правителството реши България да се присъедини към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи

Редактор

Pin It on Pinterest