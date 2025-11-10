Министър Тахов се срещна с посланика на Италия Н. Пр. Марчело Апичела

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Италианската република в България Н. Пр. Марчело Апичела в МЗХ.

В рамките на разговора министър Тахов подчерта значението на Италия като един от водещите търговски партньори на България в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост. „Италия е сред ключовите ни партньори като през последните години формира между 4% и 6% от аграрния стокообмен на България. Въпреки че търговията ни е добре развита, има неизползван потенциал за разширяване и за задълбочаване на сътрудничеството в аграрния сектор“, заяви министър Тахов.

Той отбеляза, че през първите седем месеца на 2025 г. българският износ на селскостопански стоки за Италия е нараснал с над 21% спрямо същия период на предходната година. По думите му водещи позиции в износа заемат пшеницата, слънчогледовото масло, трюфелите и гъбите.

От своя страна, посланик Апичела акцентира върху добрите двустранни отношения и подчерта, че Италия приема България като стратегически партньор в региона. „Нашите страни споделят сходни предизвикателства в селското стопанство като климатичните промени и кризите с водата за напояване. Убеден съм, че чрез обмен на опит и технологични решения можем да постигнем устойчиво развитие в полза и на двете икономики“, отбеляза посланикът.

