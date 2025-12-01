Министър Тахов: Сдружаването на фермерите е сред ключовите приоритети на МЗХ

Сдружаването на фермерите е сред ключовите приоритети на МЗХ.

Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов при официалното откриване на Годишната среща на „Обединени земеделски производители“, която се провежда в Банско. Той посочи, че основната цел е да бъдат стимулирани стопаните да се сдружават и кооперират с другите участници във веригата за доставки. По думите му общото излизане на пазара е сред най-ефективните механизми за укрепване на позициите на българските земеделски производители, особено на малките и средните стопанства.

„Съвместното излизане на пазара ще повиши ефективността на стопанствата. За нашите фермери темата за пазара е водеща. Поради тази причина трябва да стимулираме производството, да имаме стабилен пласмент и високо качество, които са основни предпоставки за икономически растеж. Това следва да бъде и главна цел на нашата съвместна работа“, отбеляза министър Тахов. Той акцентира и върху необходимостта от балансирано развитие на цялата агрохранителна верига и справедливо разпределение на добавената стойност.

Земеделският министър информира участниците, че днес е последният ден, в който заинтересованите страни могат да представят предложения и коментари по публикувания за обществено обсъждане Консултационен документ за концепция на проекта на Закон за сдружаване в земеделието. „Към момента по проекта нямаме почти никаква обратна връзка“, допълни д-р Георги Тахов. Той съобщи още, че по искане на бранша са предоставени и подробни данни за земеделските стопани във връзка с подготовката на проект на Закон за представителността на браншовите организации, като предложения по него ще се приемат до 4 декември 2025 г. включително.

Той обърна внимание и на въпроса как българското производство да бъде икономически устойчиво, а именно като едновременно спазва високи екологични стандарти, осигурява справедлива добавена стойност и да осигурява достойни доходи по цялата верига. „Необходимо е да осигурим прозрачност и проследимост на продуктите, както и правото на потребителите да избират храни, за които съществува яснота относно стандартите, на които отговарят“, каза още министър Тахов. Той подчерта, че българското селско стопанство има потенциал да произвежда достъпни, безопасни и висококачествени продукти и едновременно с това да допринася за климата, околната среда и биоразнообразието. „Това изисква модернизация, технологична трансформация и условия, които насърчават производството на устойчиви продукти с по-малко ресурси. Затова в рамките на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. осигурихме значителен финансов ресурс за стимулиране на инвестициите, включително в дейности, свързани с опазване на околната среда“, изтъкна министърът. Той припомни, че през настоящата година са отворени 19 приема по интервенции, от които 14 са приключили , а по 5 от тях тече прием на заявления и в момента.

По време на срещата той представи и информация за предстоящите плащания към земеделските стопани до края на 2025 г. Близо 600 млн. лв. ще бъдат изплатени по първия транш по Основното подпомагане на доходите за устойчивост, при общ бюджет по интервенцията от 775 млн. лв. През декември предстои и изплащането на средствата по държавната помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. В заключение министър Тахов призова участниците да продължат активния диалог и подчерта готовността на Министерството да работи съвместно със сектора за изграждане на конкурентоспособно и модерно българско земеделие.

В дискусиите в рамките на Годишната среща участие взеха и заместник-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и Иван Капитанов, изпълнителният директор на ДФЗ Ива Иванова, както и експерти от МЗХ.

Facebook

Twitter



Shares