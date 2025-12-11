Министър Тахов: Само силна и адекватно финансирана ОСП може да гарантира цифровата и технологична трансформация на земеделието

Само силна и адекватно финансирана Обща селскостопанска политика (ОСП) може да гарантира цифровата и технологична трансформация на земеделието.

Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се провежда в Брюксел. Той акцентира върху необходимостта от предоставяне на стабилна подкрепа за доходите на всички земеделски стопани, които допринасят за продоволствената сигурност на Европейския съюз.

Министър Тахов постави акцент и върху подпомагането на инвестиционните процеси, както и върху повишаването на знанията и уменията в областта на иновационните технологии, особено за малките и средните предприятия и преработвателния сектор, които традиционно са изложени на по-висок финансов риск. „От съществено значение е да бъде преодоляна фрагментацията при планиране на инструментите за подкрепа на европейско ниво от различни институции и да има ясна взаимовръзка при финансирането на изследвания, връзката им с бизнеса и цялостна пътна карта за последващо развитие на иновативни идеи. Поради това трябва да се предвиди отделен, целево заделен бюджет за Системата за знания и иновации в земеделието (АКИС), който да гарантира продължаване поне на текущото ниво на подкрепа“, каза още той.

Българският земеделски министър бе категоричен, че предложеното в рамките на бъдещата ОСП над 20-процентно намаление на бюджета е неприемливо и не отразява адекватно нуждите на сектора. Той посочи, че външната конвергенция трябва да бъде справедливо остойностена и напълно допълнена към бюджета за подпомагане на доходите. „Необходимо е да се запази настоящият формат на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони като самостоятелен програмен документ, а усилията да се насочат към доразвиване и опростяване на настоящия модел“, допълни д-р Тахов.

Министър Тахов каза още, че страната ни продължава да настояваме за запазване на правилото N+3 в ОСП, което гарантира реалистично изпълнение и сигурност за бенефициентите. „Заедно с това не можем да подкрепим липсата на ясни възможности за инвестиции в основна хидромелиоративна инфраструктура извън земеделски стопанства, възстановяване на потенциала и подпомагане на преработка на земеделски продукти“, изтъкна още той.

По време на заседанието беше разгледано и предложението за регламент относно риболовните възможности в Средиземно и Черно море за 2026 г. Министър Тахов посочи, че България подкрепя предложението на Европейската комисия. Министърът подчерта, че предложението отразява и сложната ситуация в региона, свързана с войната в Украйна.

Делегацията на Унгария представи информация за критичната ситуация на европейския пазар на мляко и млечни продукти и отправи искане към ЕК за откриване на мерки за помощ за частно складиране на сирене и мляко на прах. Д-р Тахов изтъкна, че във времена на значителни пазарни колебания е важно да се използва целият набор от инструменти на Общата организация на пазарите, когато това може да облекчи натиска върху производителите в ЕС. „В този контекст можем да подкрепим искането за активиране на мярката на база на оценка на пазарната ситуация. Евентуалното активиране на мярката косвено ще повлияе в посока поддържане на стабилност на пазара и у нас“, каза в заключение той.

