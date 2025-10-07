Министър Тахов: Подпомагаме сектор „Плодове и зеленчуци“ със 7,4 млн. евро от европейския кризисен резерв

Със 7,4 млн. евро от европейския кризисен резерв ще бъдат подпомогнати стопаните от сектор „Плодове и зеленчуци“, чиито насаждения пропаднаха тази година поради неблагоприятни климатични условия.

Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на среща с представители на бранша в МЗХ.

Той обясни, че въз основа на форсмажорните обстоятелства и кризата в страната, породени от суша и измръзвания, България е успяла да защити пред Европейската комисия искането си за допълнителен бюджет за сектора. По думите му, до момента подобен вид подпомагане за бранша не е предоставяно. „Вярвам, че тази сума ще бъде допълнително дофинансирана, за да се осигури максимално обезщетение за стопаните. Предвидени са средства в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“, които ще бъдат изискани на база правно-нормативната рамка”, посочи министър Тахов.

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев информира, че е приключила обработката на първата група заявления и тяхното разглеждане от комисията. „Регулярно са изпращани всички резултати от дейността на работната група към ДФЗ, като на база тези таблици и списъци с бенефициенти и парцели се извършват плащанията“, обясни той.

От своя страна, заместник-министър Капитанов обобщи, че съгласно определените правила за пропаднали площи са изплатени 32,5 млн. лева на 1824 земеделски производители, които отглеждат череши, вишни и кайсии.

По време на срещата се дискутираха размерите на ставките за пропадналите площи, като са взети предвид технологичните карти на база стойности на производствени разходи. Земеделският министър увери присъстващите, че ще получат полагаемите им се средства, като подчерта, че Министерството работи активно за защита на интересите на всички земеделски производители.

Представителите на „Национална браншова камара плодове и зеленчуци“ посочиха, че поддържат градивна комуникация с Министерството на земеделието и храните, която дава добри резултати. В хода на срещата те изразиха желание приоритетните теми от сектора да се разглеждат по региони, за да се откроят проблемните точки и да се набележат мерки за намиране на конструктивни решения, насочени към постигане на устойчив възход при производството на плодове и зеленчуци.

