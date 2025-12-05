Министър Тахов откри Националния рибен фест в София

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов откри Националния рибен фест в София.

Той изтъкна, че фестивалът има важна мисия и тя е да доближи обществото до рибарството по модерен и достъпен начин. „Събития като това дават видимост на сектора, разширяват възможностите за продажби, насърчават доверието между производители и потребители и популяризират устойчивите практики“ , подчерта земеделският министър.

Той допълни, че сектор „ Рибарство и аквакултури“ се подпомага по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДР) 2021-2027 г., и благодарение на нея се изграждат рибни пристанища, създават се нови технологии и се закупуват нови дълготрайни материални активи. „Това е сектор, който генерира не малка част от Брутния вътрешен продукт в земеделието и придава една от най-вкусните ни храни на трапезата“, посочи министър Тахов.

Към момента по ПМДР са договорени 107 проектни предложения на стойност близо 85 млн. лв. В процес на оценка са проектни предложения за около 47 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Отделно се оценяват и подадените 30 стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“ за около 104,3 млн. лв., в това число около 26,1 млн. лв. за текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегиите. След оценка за административно съответствие и допустимост към следващия етап на оценка преминават 24 стратегии за около 64,7 млн. лв. и 20,78 млн. лв. за текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегиите. До края на годината предстоят нови приеми по три процедури с общ бюджет от 10,56 млн. Лева.

Министър Тахов съобщи, че в навечерието на Никулден, Българската агенция по безопасност на храните традиционно извършва засилен контрол в обекти за добив, производство и търговия на риба.

От 24 ноември до днес са извършени над 500 проверки в обекти за търговия на дребно, включително подвижни обекти с жива и прясна риба, заведения за обществено хранене и рибовъдни стопанства.

Проверките продължават, а на самия 6 декември ще има дежурни екипи, които да гарантират, че рибата на българската трапеза е безопасна и качествена.

Министър Тахов изрази увереност, че Националният рибен фест ще се превърне в традиция, която обединява рибарите, производителите и потребителите.

На площад „Гина Кунчева“ до паметника на Васил Левски в столицата, днес до 18 часа се провеждат образователни и творчески работилници, игри и арт занимания за деца, чрез които те ще научат повече за морето, рибата и природата по интерактивен и забавен начин. За възрастните са организирани лекции, демонстрации и консултации, свързани със здравословното хранене, устойчивото рибарство и разпознаването на рибните продукти.

Обособена е и кулинарна зона, в която посетителите могат да наблюдават на живо приготвянето на разнообразни рибни ястия и да опитат рибни специалитети в ресторантската зона „Вкусът на морето“, където рибата се предлага на себестойност.

